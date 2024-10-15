«Лошадиная доза»: Производители напитков перешли на вредные «добавки» из-за акциза

Акциз на сладкие напитки распространится на квас и энергетики, но не затронет лимонады с «вредными» сахарозаменителями, рассказал НСН председатель национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Минфин предложил скорректировать параметры для акциза на сладкие напитки: его решили не распространять на напитки с пониженным содержанием сахара, но ставка со следующего года вырастет, пишет «Интерфакс». Шапкин рассказал, что новшество затронет квас и энергетики.