«Лошадиная доза»: Производители напитков перешли на вредные «добавки» из-за акциза
Павел Шапкин заявил НСН, что акциз на сладкие напитки не распространяется на сахарозаменители, которые еще опаснее сахара.
Акциз на сладкие напитки распространится на квас и энергетики, но не затронет лимонады с «вредными» сахарозаменителями, рассказал НСН председатель национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Минфин предложил скорректировать параметры для акциза на сладкие напитки: его решили не распространять на напитки с пониженным содержанием сахара, но ставка со следующего года вырастет, пишет «Интерфакс». Шапкин рассказал, что новшество затронет квас и энергетики.
«Это будет касаться кваса теперь, такое новшество, потому что до сих пор квас не облагался акцизом. Хотя с квасом вообще такая история, что многие образцы содержат спирта больше, чем положено. Квас – это отдельная история и по сахару. Его теперь будут облагать по ставке 10 рублей за литр, если там сахара больше 50 г на литр. Подорожание также коснется энергетиков», - отметил он.
При этом Шапкин рассказал, что из-за акциза производители лимонадов переходят на еще более вредные сахарозаменители.
«Основная часть производителей «Тархунов», «Дюшесов» перешли на сахарозаменители. Поэтому они акциз не платят, это очень плохо. Есть заменители, которые более вредны, чем сахар, споры на этот счет не утихают. Замена сахара на сахарозаменители – это не очень хорошо, поэтому акциз нужно распространить на всю такую газировку. Чтобы эта газировка не портилась, туда еще добавляют лошадиную дозу консерванта - бензоат натрия. У части образцов его содержание превышено, он тоже очень вреден. Это такой химический коктейль, который вообще лучше не пить. Если акциза нет, продукт дешевле, это хуже для потребителей. Детям я вообще бы такое запрещал пить, красители могут нарушать внимание, концентрацию», - добавил собеседник НСН.
Разовое употребление напитков с сахарозаменителями не причинит вреда, однако при включении в рацион на постоянной основе они могут нанести серьезный урон организму, заявил ранее врач и телеведущий Александр Мясников «Радиоточке НСН».
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