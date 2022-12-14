Репродуктолог: Только родители могут решать судьбу эмбриона при ЭКО

«Когда в результате процедуры ЭКО родились дети и остались ещё эмбрионы на хранение, которые потенциально могут дать беременность, родители самостоятельно принимают решение, что с ними делать. В частности, они могут их утилизировать, могут отдать их. Могут быть утилизированы все эмбрионы, из которых могут родиться дети. При этом из эмбриона самого отличного качества может никто не родиться, а какой-то эмбрион очень среднего качества может дать прекрасную беременность и из него получится прекрасный ребенок. Любой эмбрион может остановиться в развитии, и врач здесь никак не повлияет. Это зависит от исходного состояния и здоровья родителей», - подчеркнула специалист.

При этом она отметила, что у молодых родителей число эмбрионов будет больше, чем у возрастных, качество их также с возрастом уменьшается.

«У нас огромное количество более важных вещей не отрегулировано. Мы должны стремиться, что бы в программах ЭКО не появлялось слишком много эмбрионов, но сейчас снижение получаемых эмбрионов приведет к увеличению лекарственной нагрузки», - считает Милютина.

По её словам, если замораживать клетки, то это приведет лишь к увеличению медицинских манипуляций, которые пациент будет вынужден оплачивать, что не оправдано.

Эксперт считает, что постепенно при совершенствовании технологии производства эмбрионов получится избавиться от проблемы их чрезмерного производства.

Ранее президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН". что государство должно поддерживать генофонд, оплачивая при необходимости родственникам военнослужащих процедуру ЭКО.

