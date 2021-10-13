Самарский губернатор заявил об угрозе локдауна из-за ситуации с коронавирусом
Ситуация в Самарской области из-за распространения коронавируса близка к критической. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Азаров в эфире телеканала «ГТРК Самара».
Отмечается, что, по оценкам врачей, ситуация в регионе тревожная, есть угроза введения локдауна.
Губернатор отметил, что на данный момент настолько серьезные ограничения не вводятся, так как жители могут сделать прививку от коронавируса.
Ранее с 11 октября в Самарской области были введены QR-коды для посещения фитнес-центров, театров, кинотеатров, цирков и концертов.
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