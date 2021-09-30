Самарская область с 11 октября вводит QR-коды для посещения кино и концертов

Самарская область вводит QR-коды для посещения фитнес-центров, театров, кинотеатров, цирков и концертов, следует из соответствующего постановления губернатора, передает РИА Новости.

Ограничение вступает в силу с 11 октября.

Отмечается, что решение было принято в связи с ростом заражений коронавирусом в области.

Также система QR-кодов вводится в Пермском крае с 4 октября для посещения театров, кино и концертов, сообщили в пресс-службе администрации края.

Любая мера, которая принудит людей вакцинироваться, полезна, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Так он прокомментировал ввод QR-кодов для посещения спортивных и выставочных мероприятий, театров и кино в Удмуртии, Пермском крае и Самарской области.

