Самарская область с 11 октября вводит QR-коды для посещения кино и концертов
Самарская область вводит QR-коды для посещения фитнес-центров, театров, кинотеатров, цирков и концертов, следует из соответствующего постановления губернатора, передает РИА Новости.
Ограничение вступает в силу с 11 октября.
Отмечается, что решение было принято в связи с ростом заражений коронавирусом в области.
Также система QR-кодов вводится в Пермском крае с 4 октября для посещения театров, кино и концертов, сообщили в пресс-службе администрации края.
Любая мера, которая принудит людей вакцинироваться, полезна, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Так он прокомментировал ввод QR-кодов для посещения спортивных и выставочных мероприятий, театров и кино в Удмуртии, Пермском крае и Самарской области.
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