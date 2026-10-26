IT-эксперт рассказал о сложности защиты ЦОДов в больших городах
Защита центров обработки данных (ЦОД) стоит определённых денег, но не настолько больших, чтобы из-за этого переживать, посоветовал НСН Денис Кусков.
Защитить ЦОДы в городах сложнее, чем те, что стоят на удалении от мегаполисов. Однако работа в этом направлении велась и ведётся, рассказал НСН генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что Минцифры утвердило рекомендации по защите ЦОД от атак БПЛА. Речь идёт как о строящихся, так и уже работающих центрах. Меры включают снижение заметности этих объектов с воздуха, физическую защиту и укрепление, резервирование данных и координацию бизнеса с силовыми структурами. Всё это, по мнению опрошенных изданием экспертов, приведёт к росту цен на услуги провайдеров примерно на 10% без учета инфляции. По словам Кускова, инициатива цифрового ведомства не вполне своевременна.
«Если мы берём центры обработки данных, то их в России больше 200 штук. На мой взгляд, целесообразно было это сделать ещё в момент прилёта по маркетплейсам и складам, а не после прилёта по "Яндексу". Сейчас работа с точки зрения защиты зданий и сооружений идёт. Сказать точное количество объектов, которые ещё до рекомендации работали в этом направлении, мне сложно по той причине, что эту информацию не афишируют. Но определённое количество дата-центров уже было защищено на период атак на "Яндекс"», - отметил Кусков.
Говоря о возможных затратах на реализацию инициативы Минцифры, собеседник НСН подчеркнул, что на цену влияет множество факторов.
«Ситуации везде крайне разные по той причине, что есть дата-центры в виде отдельно стоящих зданий в полях. Там сделать это более-менее просто. А есть дата-центры, которые находятся в зданиях в центре города. И там трудно представить себе, что будет оборудована, к примеру, какая-то обрешётка или ещё что-то. В зависимости от ситуации, это может каким-то образом сказаться на корректировке цен. Конечно, в любом случае это стоит определённых денег, но я бы сказал, что не настолько больших, чтобы как-то из-за этого переживать», - посоветовал Кусков.
Ранее блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) объяснил НСН, что на фоне атак на инфраструктуру российских техногигантов, государству действительно стоит принять меры, которые включали бы не только защиту ЦОДов и серверов, но и обеспечение возможности быстро восстановить вышедшее из строя оборудование.
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