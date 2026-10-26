IT-эксперт рассказал о сложности защиты ЦОДов в больших городах

Защитить ЦОДы в городах сложнее, чем те, что стоят на удалении от мегаполисов. Однако работа в этом направлении велась и ведётся, рассказал НСН генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что Минцифры утвердило рекомендации по защите ЦОД от атак БПЛА. Речь идёт как о строящихся, так и уже работающих центрах. Меры включают снижение заметности этих объектов с воздуха, физическую защиту и укрепление, резервирование данных и координацию бизнеса с силовыми структурами. Всё это, по мнению опрошенных изданием экспертов, приведёт к росту цен на услуги провайдеров примерно на 10% без учета инфляции. По словам Кускова, инициатива цифрового ведомства не вполне своевременна.

«Если мы берём центры обработки данных, то их в России больше 200 штук. На мой взгляд, целесообразно было это сделать ещё в момент прилёта по маркетплейсам и складам, а не после прилёта по "Яндексу". Сейчас работа с точки зрения защиты зданий и сооружений идёт. Сказать точное количество объектов, которые ещё до рекомендации работали в этом направлении, мне сложно по той причине, что эту информацию не афишируют. Но определённое количество дата-центров уже было защищено на период атак на "Яндекс"», - отметил Кусков.