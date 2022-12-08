«Надо дать выдохнуть»: Бутина о будущем Виктора Бута в России
Буту нужно вернуться к семье и выдохнуть, он провел в заключении 15 лет, где над ним жестоко издевались, отметила в эфире НСН депутат Мария Бутина.
Россиянин Виктор Бут после возвращения на родину сам решит, какое у него будущее, сейчас ему необходимо оклематься, заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в разговоре с НСН.
Накануне Россия и США провели обмен заключенными: россиянин Виктор Бут возвращается в Россию, а американская баскетболистка Бриттни Грайнер — в США. При этом в МИД России подтвердили, что Бут уже вернулся на родину. Мария Бутина отметила, что Буту необходимо прийти в себя после долгого заключения.
«Подождите с будущим. Дайте человеку вернуться к семье. Он сам решит, какое у него будущее. Человек 15 лет провел в заключении, он еле живой, над ним издевались! Его держали в одиночке. Нужно дать ему выдохнуть», - сказала Бутина.
Так, предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Свою вину он не признал.
Обмен состоялся в четверг в аэропорту Абу-Даби. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила «Интерфаксу», что Бута и Грайнер помиловали, то есть они не будут отбывать остаток наказания. По словам омбудсмена, столицу ОАЭ для обмена выбрали из соображений удобства логистики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+7 430 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 315 / сут.
- СМИ: страны ЕС договорились выделить на военную помощь Украине ещё €2 млрд
- Байден поблагодарил ОАЭ за помощь в освобождении Грайнер
- Депутат Рады призвал запретить транзит российского газа через Украину
- СМИ: новые санкции ЕС затронут 169 российских компаний
- Власти Киева переименовали ещё 32 объекта, связанных с Россией и СССР
- Боррель заявил, что под санкции ЕС попадут многие представители российских СМИ
- Politico: Евросоюз намерен приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов
- В России предложили запретить ввоз мебели и фанеры из недружественных стран
- Захарова: ЕС не понял, что превратился в младшего партнера США
- В Европе назвали инцидент с «Дождем»* нарушением свободы СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru