«Надо дать выдохнуть»: Бутина о будущем Виктора Бута в России

Буту нужно вернуться к семье и выдохнуть, он провел в заключении 15 лет, где над ним жестоко издевались, отметила в эфире НСН депутат Мария Бутина. 

Россиянин Виктор Бут после возвращения на родину сам решит, какое у него будущее, сейчас ему необходимо оклематься, заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в разговоре с НСН.

Накануне Россия и США провели обмен заключенными: россиянин Виктор Бут возвращается в Россию, а американская баскетболистка Бриттни Грайнер — в США. При этом в МИД России подтвердили, что Бут уже вернулся на родину. Мария Бутина отметила, что Буту необходимо прийти в себя после долгого заключения.

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«Подождите с будущим. Дайте человеку вернуться к семье. Он сам решит, какое у него будущее. Человек 15 лет провел в заключении, он еле живой, над ним издевались! Его держали в одиночке. Нужно дать ему выдохнуть», - сказала Бутина.

Так, предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Свою вину он не признал.

Обмен состоялся в четверг в аэропорту Абу-Даби. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила «Интерфаксу», что Бута и Грайнер помиловали, то есть они не будут отбывать остаток наказания. По словам омбудсмена, столицу ОАЭ для обмена выбрали из соображений удобства логистики.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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