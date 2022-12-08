«Надо дать выдохнуть»: Бутина о будущем Виктора Бута в России

«Подождите с будущим. Дайте человеку вернуться к семье. Он сам решит, какое у него будущее. Человек 15 лет провел в заключении, он еле живой, над ним издевались! Его держали в одиночке. Нужно дать ему выдохнуть», - сказала Бутина.

Так, предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Свою вину он не признал.

Обмен состоялся в четверг в аэропорту Абу-Даби. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила «Интерфаксу», что Бута и Грайнер помиловали, то есть они не будут отбывать остаток наказания. По словам омбудсмена, столицу ОАЭ для обмена выбрали из соображений удобства логистики.

