Баскетболистку сборной США Грайнер обменяли на Виктора Бута

В сообщении говорится, что процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ).

В США Бута отравили в тюрьму по обвинению в торговле оружием, он находился за решёткой почти 15 лет. Вашингтон и Москва стали обсуждать обмен после того, как Грайнер приговорили в России к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

