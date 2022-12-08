Баскетболистку сборной США Грайнер обменяли на Виктора Бута

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута, сообщает пресс-служба МИД РФ.

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В сообщении говорится, что процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ).

В США Бута отравили в тюрьму по обвинению в торговле оружием, он находился за решёткой почти 15 лет. Вашингтон и Москва стали обсуждать обмен после того, как Грайнер приговорили в России к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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