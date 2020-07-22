Сам пострадал: Мишустин поддержит «гаражную амнистию»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержит подготовленный законопроект о так называемой гаражной амнистии, который определит список документов для оформления имеющегося гаража в собственность.

Выступая в Госдуме, глава правительства назвал эту законодательную инициативу «восстановление справедливости», передаёт RT.

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По словам Мишустина, от отсутствия такого закона в своё время пострадал он сам: ««У меня был гараж, его, к сожалению, мы не смогли удержать».

Минэкономразвития и Росреестр представили правительству законопроект о «гаражной амнистии» в феврале. Предполагалось, что россияне, которые не могут доказать право собственности на свой гараж, получат возможность официально оформить его и выкупить землю под ним.

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН отмечал, что «десятки лет владельцы гаражей по факту таковыми не являлись, просто потому что в законодательстве отсутствовали соответствующие понятия». Вместе с тем есть мнение, что амнистия проводится ради того, чтобы владельцы гаражей начали платить за них налоги.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗаконопроектМихаил Мишустин
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