Сам пострадал: Мишустин поддержит «гаражную амнистию»

По словам Мишустина, от отсутствия такого закона в своё время пострадал он сам: ««У меня был гараж, его, к сожалению, мы не смогли удержать».

Минэкономразвития и Росреестр представили правительству законопроект о «гаражной амнистии» в феврале. Предполагалось, что россияне, которые не могут доказать право собственности на свой гараж, получат возможность официально оформить его и выкупить землю под ним.

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН отмечал, что «десятки лет владельцы гаражей по факту таковыми не являлись, просто потому что в законодательстве отсутствовали соответствующие понятия». Вместе с тем есть мнение, что амнистия проводится ради того, чтобы владельцы гаражей начали платить за них налоги.

