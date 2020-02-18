Шкуматов: Законопроект о «гаражной амнистии» предназначен для сбора налогов

Петр Шкуматов: «Получается, помимо налогов, на автомобилистов может вырасти и штрафная нагрузка. Таким предложением в ЦОДД вызвали шквал критики в свой адрес. Напомню, что именно ЦОДД на протяжении многих лет держал скоростной режим на внутригородских автомагистралях, таких как северо-восточная или северо-западная хорды, 60 км/ч. Там же работали десятки камер. Сотни тысяч москвичей и гостей столицы получили там письма счастья за якобы нарушения. И никто за это не ответил. А теперь представьте, какой поток штрафов был бы, если бы там надо было ехать 50 км/ч. При этом, никаких аварий на этих автомагистралях не происходило, а для перевозки штрафов в сторону почтового отделения ежедневно требовались, как минимум, две фуры», – отмечает эксперт в эфире НСН.

