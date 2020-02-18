Шкуматов: Законопроект о «гаражной амнистии» предназначен для сбора налогов
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.
В правительство внесли законопроект о «гаражной амнистии»
В правительство внесли на рассмотрение законопроект о «гаражной амнистии», целью которого является регулирование порядка приобретения гражданами прав на земельные участки и расположенные на них гаражи. Данный проект закона определит список бумаг, которые подтверждают право гражданина на владение гаражом.
Петр Шкуматов: «Не прошло и тридцати лет. Все эти десятки лет владельцы гаражей по факту таковыми не являлись, просто потому что в законодательстве отсутствовали соответствующие понятия. Гараж фактически был, а юридически его не было. Сейчас же процесс пошел. Правда, есть опасения, что сделали это для того, чтобы владельцы такой недвижимости начали-таки платить налоги. Ведь, как раньше было, нет гаража – нет налогов», – комментирует в интервью НСН Петр Шкуматов.
В Москве предложили снизить скорость движения до 50 км/ч
В Центре организации дорожного движения предложили снизить допустимую скорость в городе до 50 км/час.
Петр Шкуматов: «Получается, помимо налогов, на автомобилистов может вырасти и штрафная нагрузка. Таким предложением в ЦОДД вызвали шквал критики в свой адрес. Напомню, что именно ЦОДД на протяжении многих лет держал скоростной режим на внутригородских автомагистралях, таких как северо-восточная или северо-западная хорды, 60 км/ч. Там же работали десятки камер. Сотни тысяч москвичей и гостей столицы получили там письма счастья за якобы нарушения. И никто за это не ответил. А теперь представьте, какой поток штрафов был бы, если бы там надо было ехать 50 км/ч. При этом, никаких аварий на этих автомагистралях не происходило, а для перевозки штрафов в сторону почтового отделения ежедневно требовались, как минимум, две фуры», – отмечает эксперт в эфире НСН.
В столице выросло число ДТП с участие каршеринга
В Москве число дорожно-транспортных происшествий с участием каршеринга выросло за 2019 год на 242 процента.
Петр Шкуматов: «Эту сферу вообще никто не замечает и стыдливо делает вид, что ничего не происходит. А цифры, тем не менее, говорят об обратном. Сам же каршеринг уже прочно вошел в тройку лидеров самых опасных видов транспорта», – говорит он НСН.
На этой неделе новые платные парковки появились на 80 улицах Москвы
Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля стали платными, из которых 29 – в пределах Третьего кольца, девять – за пределами МКАД.
Петр Шкуматов: «Также на сотнях улиц парковка подорожала до беспрецедентных трехсот восьмидесяти рублей в час. Парковочное место теперь зарабатывает больше любого среднего москвича, посчитали аналитики. Средний заработок в Москве составляет всего лишь 356 рублей в час. И совершенно неудивительно, что освободившиеся от автомобилей москвичей парковки тут же заполнились автомобилями опасного каршеринга», – подытоживает Петр Шкуматов в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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