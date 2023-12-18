Сальдо заявил о возможности восстановить Каховскую плотину
Разрушенную ударами ВСУ Каховскую плотину можно восстановить, используя сохранившиеся документы и современные технологии. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
По словам главы региона, проектная документация на сооружение сохранилась по большей части в архивах московских институтов. От этих сведений можно оттолкнуться и, опираясь на современные условия, восстановить объект и так называемое шлюзовое хозяйство. Благодаря новым технологиям плотину можно будет сделать «краше, привлекательнее и полезнее».
«Я как профессионал вам скажу: для этой цели проектанты садятся и разрабатывают проект. В проектной организации это займет какое-то время, не будем говорить какое, я думаю, что нормативное, даже быстрее», — подчеркнул Сальдо.
Губернатор считает, что строительные работы можно будет провести быстро и возвести плотину не за три года, а в более короткие сроки, пишет RT. Для начала следует провести геодезические замеры, изучить и провести техобследование оставшихся конструкций и далее приступить к проектированию.
Ранее Сальдо заявил, что Киев поставил перед ВСУ задачу разрушить Каховскую гидроэлектростанцию, чтобы сооружение перестало служить автомобильным и железнодорожным транспортным узлом, пишет «Свободная пресса».
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