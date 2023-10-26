Сальдо заявил, что Каховскую ГЭС придется отстраивать заново
Каховская гидроэлектростанция не подлежит восстановлению, сооружение придется отстраивать заново. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Каховская ГЭС — плотина, машинный зал, шлюз — полностью разрушена, она более не существует как гидроэнергетический промышленный объект», — цитирует губернатора РИА Новости.
По словам Сальдо, на ГЭС придется сначала «разобрать развалины» и затем построить новую станцию.
В июне ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, верхняя часть объекта разрушилась. Из-за ЧП погибли 57 человек, пишет Ura.ru. Сальдо в конце августа сообщал о начале работ по восстановлению ГЭС, напоминает РЕН ТВ.
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