Сальдо заявил, что Каховскую ГЭС придется отстраивать заново

Каховская гидроэлектростанция не подлежит восстановлению, сооружение придется отстраивать заново. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Каховская ГЭС — плотина, машинный зал, шлюз — полностью разрушена, она более не существует как гидроэнергетический промышленный объект», — цитирует губернатора РИА Новости.

По словам Сальдо, на ГЭС придется сначала «разобрать развалины» и затем построить новую станцию.

В июне ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, верхняя часть объекта разрушилась. Из-за ЧП погибли 57 человек, пишет Ura.ru. Сальдо в конце августа сообщал о начале работ по восстановлению ГЭС, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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