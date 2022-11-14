Мэр Херсона сообщил о 50 тысячах оставшихся в городе жителях
Порядка 40–50 тысяч жителей Херсона не стали эвакуироваться с правого берега Днепра. Об этом сообщил глава российской администрации города Александр Кобец в эфире телеканала «Россия 24».
11 ноября господин Кобец сообщал о 80–100 тысячах жителей, остающихся в Херсоне после начала эвакуации в городе. В этот день из Херсона по решению Минобороны РФ были выведены российские войска. Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Херсон зашел украинский спецназ. А 12 ноября Украина объявила о возобновлении работы украинских органов власти в городе.
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