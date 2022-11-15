Сальдо заявил, что турбины Каховской ГЭС прекратили выдачу электроэнергии

По его словам, в настоящее время необходимости в ней нет, так как станция служила для балансировки в системе общего энергообеспечения.

«Станция не играет такой существенной роли в энергообеспечении. На сегодняшний день турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет», — указал Сальдо.

Он добавил, что гораздо большую опасность представляет плотина ГЭС, так как её разрушение в ходе боевых действий может привести к затоплению большой территории на левом берегу Днепра.

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что украинские военные ежедневно обстреливают город, а основной целью их обстрелов является Каховская ГЭС, сообщает RT.

