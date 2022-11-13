Ради жизни. Консервация Каховской ГЭС спасет Крым и мир

Консервация Каховской ГЭС из-за обстрелов ВСУ позволит избежать ядерной катастрофы на Запорожской АЭС и снять угрозу разрушения системы водоснабжения Крыма.

Из-за постоянных ракетных обстрелов Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) украинскими военными власти территории не стали исключать возможность консервации станции. Об этом заявил глава администрации города Новая Каховка в Херсонской области Владимир Леонтьев РИА Новости.

Опубликовано видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС

ВСУ хотели взорвать Каховскую ГЭС и затопить весь правый берег, заявил председатель Президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с НСН.

«Украина готовила кровавую ловушку на Херсонском направлении. Она дождалась, когда наши подразделения перейдут на правый берег Херсона и займут оборону, чтобы отражать город. ВСУ могли взорвать Каховскую ГЭС правобережье полностью подлежало бы затоплению и гибели личного состава и населения. То, что они готовили это – неоспоримый факт, этому есть ряд доказательств. Обстрелы ГЭС были не просто обстрелы, это была пристрелка, чтобы потом разом можно было разрушить ее в результате массированного налета. Никто не сумел бы эвакуироваться, все бы смыло. Россия не пошла в эту ловушку, теперь они в недоумении. Это грамотный тактический шаг», - сказал Липовой.

Ракета ВСУ попала в дамбу Каховской ГЭС

Последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС раскрыл ТАСС глава Новокаховского административного округа Херсонской области Владимир Леонтьев. По его словам, на много лет вперед прекратится подача воды по Северо-Крымскому каналу, Крым останется без воды.

Возможны и более серьезные последствия обстрелов ВСУ. Атомная катастрофа на Запорожской атомной электростанции (АЭС) может произойти из-за обстрелов плотины Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины, заявил замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсений Зеленский.

Администрация Каховского района эвакуируется из 15-километровой зоны на левом берегу Днепра

«При проблемах с плотиной Каховской ГЭС будут большие неприятности на Запорожской АЭС. [Это] может привести к развитию ядерной катастрофы», — считает он.

Ранее в воскресенье Владимир Леонтьев заявил, что степень разрушений Каховской гидроэлектростанции из-за обстрелов Вооруженными силами Украины носит грандиозный характер, передает ТАСС. По оценке главы Новокаховского городского округа, с помощью современных технологий восстановить ее можно будет достаточно быстро.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымУкраинаВСУОбстрелГЭС
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