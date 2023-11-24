Сальдо: Завершена ликвидация основных последствий разрушения Каховской ГЭС

По его словам, от воды полностью освобождены 22 населённых пункта, были убраны завалы мусора и произведена санитарная обработка территорий.

Он отметил, что была восстановлена связь и почти полностью - газоснабжение и централизованное водоснабжение, в 16 населённых пунктах вновь появилось электричество, в ряде городов и сёл пробурили новые артезианские скважины.

«Режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Херсонской области, введенный в связи с катастрофой на Каховской ГЭС, отменён», - заключил Сальдо.

По словам Сальдо, на ГЭС придется сначала «разобрать развалины» и затем построить новую станцию.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов. В экстренных службах заявили, что в результате прорыва плотины погибли 50 человек, ещё 137 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

