Сальдо: Завершена ликвидация основных последствий разрушения Каховской ГЭС
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале заявил о полной ликвидации основных последствий на Каховской ГЭС.
По его словам, от воды полностью освобождены 22 населённых пункта, были убраны завалы мусора и произведена санитарная обработка территорий.
Он отметил, что была восстановлена связь и почти полностью - газоснабжение и централизованное водоснабжение, в 16 населённых пунктах вновь появилось электричество, в ряде городов и сёл пробурили новые артезианские скважины.
«Режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Херсонской области, введенный в связи с катастрофой на Каховской ГЭС, отменён», - заключил Сальдо.
По словам Сальдо, на ГЭС придется сначала «разобрать развалины» и затем построить новую станцию.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов. В экстренных службах заявили, что в результате прорыва плотины погибли 50 человек, ещё 137 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru