Гладков: Житель белгородского Шебекино пострадал от мины «колокольчик»

Как рассказал Гладков, пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы самообороны, а на его участке в жилом доме выбиты окна и легковой автомобиль пострадал от осколков.

Кроме того, по информации Гладкова, в Шебекино зафиксирована атака беспилотника на парковку промышленного объекта, в результате которой осколками повреждены четыре транспортных средства. А в Валуйском районе, в посёлке Дальний, дрон атаковал фермерское хозяйство, что привело к повреждено производственного помещения, добавил губернатор.

Информация о последствиях уточняется, уточнил губернатор.

Ранее сегодня Миноброны РФ сообщило, что за ночь 9 марта российские средства ПВО ликвидировали 88 украинских беспилотников над восемью регионами России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

