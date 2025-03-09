Гладков: Житель белгородского Шебекино пострадал от мины «колокольчик»
Житель города Шебекино Белгородской области пострадал от сдетонировавшей рядом мины «колокольчик». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Как рассказал Гладков, пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы самообороны, а на его участке в жилом доме выбиты окна и легковой автомобиль пострадал от осколков.
Кроме того, по информации Гладкова, в Шебекино зафиксирована атака беспилотника на парковку промышленного объекта, в результате которой осколками повреждены четыре транспортных средства. А в Валуйском районе, в посёлке Дальний, дрон атаковал фермерское хозяйство, что привело к повреждено производственного помещения, добавил губернатор.
Информация о последствиях уточняется, уточнил губернатор.
Ранее сегодня Миноброны РФ сообщило, что за ночь 9 марта российские средства ПВО ликвидировали 88 украинских беспилотников над восемью регионами России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru