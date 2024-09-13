Сальдо: В Херсонской области осуждены два диверсанта

Евгений Гесс и Данила Мирошниченко были признаны виновными областным судом Херсонской области. Гесс был осужден на 8 лет лишения свободы в исправительном учреждении строго режима, а Мирошниченко – на пять лет колонии общего режима.

Молодые люди были завербованы спецслужбами Украина и готовились совершить подрыв на железной дороге в Геническом районе. Во время обыска у них нашли более 20 килограммов взрывчатого вещества.

«Жаль совсем еще юных парней, которые повелись на уговоры террористов из СБУ», - добавил Сальдо.

Ранее в Москве задержан предполагаемый наводчик ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

