Сальдо: В Херсонской области осуждены два диверсанта
Два девятнадцатилетних парня были осуждены за подготовку теракта на железной дороге в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в соцсетях.
Евгений Гесс и Данила Мирошниченко были признаны виновными областным судом Херсонской области. Гесс был осужден на 8 лет лишения свободы в исправительном учреждении строго режима, а Мирошниченко – на пять лет колонии общего режима.
Молодые люди были завербованы спецслужбами Украина и готовились совершить подрыв на железной дороге в Геническом районе. Во время обыска у них нашли более 20 килограммов взрывчатого вещества.
«Жаль совсем еще юных парней, которые повелись на уговоры террористов из СБУ», - добавил Сальдо.
Ранее в Москве задержан предполагаемый наводчик ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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