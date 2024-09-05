Житель Севастополя получил 16 лет колонии за госизмену
Севастопольский городской суд признал местного жителя виновным в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
По данным ведомства, 28-летний мужчина осенью 2022 года установил контакт с украинской спецслужбой. Ей он передавал данные о передвижениях военной техники в Крыму, а также информацию о местонахождении отдельных лиц и транспорта. Также он хранил сверток со взрывчатым веществом.
По решению суда, севастопольцу было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также мужчину оштрафовали на 450 тысяч рублей, а после освобождения ему ограничат свободу на один год.
Ранее житель Воронежа Артём Лозовой (внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) получил 18 лет колонии за госизмену, подготовку теракта и незаконный оборот взрывчатых веществ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru