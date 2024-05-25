Сальдо: Украина начала массовый сброс воды с ДнепроГЭС

«Происходит массовый сброс воды, которая будет прибывать в течение нескольких дней», — написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Сальдо, большой потоп не грозит населенным пунктам в прибрежной зоне Херсонской области. При этом острова в дельте Днепра попадают в возможную зону подтопления.

В то же время председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале уточнил, что шлюзы на плотине ДнепроГЭС остаются закрытыми, на объекте открыты шандорные затворки на гребне.

