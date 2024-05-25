Сальдо: Украина начала массовый сброс воды с ДнепроГЭС
Украинская сторона открыла все шлюзы на плотине Днепровской гидроэлектростанции, идет массовый сброс воды. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Происходит массовый сброс воды, которая будет прибывать в течение нескольких дней», — написал губернатор в Telegram-канале.
Как отметил Сальдо, большой потоп не грозит населенным пунктам в прибрежной зоне Херсонской области. При этом острова в дельте Днепра попадают в возможную зону подтопления.
В то же время председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале уточнил, что шлюзы на плотине ДнепроГЭС остаются закрытыми, на объекте открыты шандорные затворки на гребне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru