Сальдо: Украина начала массовый сброс воды с ДнепроГЭС

Украинская сторона открыла все шлюзы на плотине Днепровской гидроэлектростанции, идет массовый сброс воды. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Происходит массовый сброс воды, которая будет прибывать в течение нескольких дней», — написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Сальдо, большой потоп не грозит населенным пунктам в прибрежной зоне Херсонской области. При этом острова в дельте Днепра попадают в возможную зону подтопления.

В то же время председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале уточнил, что шлюзы на плотине ДнепроГЭС остаются закрытыми, на объекте открыты шандорные затворки на гребне.

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Фото: telegram.org
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