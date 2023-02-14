Сальдо рассказал о возвращении людей в Херсон

«Постепенно люди уже сейчас возвращаются», - цитирует Сальдо РИА Новости.

Политик отметил, что тенденция увеличения численности населения прослеживается через рост выпуска хлеба, нефтепродуктов. Также Сальдо заявил, что в регионе растет деловая активность.

В сентябре прошлого года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. В ДНР явка составила 97,51%, в ЛНР – 94,15%, в Запорожской области – 85%, в Херсонской области – 78,86%.

В конце января, как сообщает НСН, украинский суд вынес первый приговор за организацию референдума в Херсонской области в отношении жительницы посёлка Новоалександровка Бериславского района, которая якобы являлась членом местной избирательной комиссии. Женщина получила 10 лет колонии.

