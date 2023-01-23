На Украине вынесли первый приговор за организацию референдума в Херсонской области
Украинский суд вынес первый приговор за организацию референдума в Херсонской области, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
В сообщении говорится, что жительницу посёлка Новоалександровка Бериславского района, которая якобы являлась членом местной избирательной комиссии, занималась организацией и проведением референдума, признали виновной по статье Уголовного кодекса Украины «Коллаборационная деятельность.
«Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей наказание в виде пяти лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет», - добавили в СБУ.
Ранее СБУ заочно предъявила обвинения депутату Госдумы Алексею Журавлёву в призывах к развязыванию конфликта, сообщает RT.
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