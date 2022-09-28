Володин: Принятое на референдумах решение спасает миллионы людей от геноцида

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал итоги референдума, завершившегося накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Голосование проходило 23-27 сентября, жители регионов могли высказаться за вхождение территории в состав России или против, пишет Ura.ru.

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Как отметил Володин, присоединение к РФ в ЛНР поддержали 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

«Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида. Дает возможность нам вместе строить планы на будущее», — написал политик в своем Telegram-канале.

Между тем постпред Албании при ООН Ферит Ходжа заявил, что США и Албания представили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о референдумах в республиках Донбасса и двух областях юга Украины. Отмечается, что в тексте «говорится об уважении к международному праву, неприемлемости действий России на Украине», пишет Газета.ру. Голосование по резолюции может пройти в ближайшее время.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:УкраинаДонбассРеферендумВячеслав Володин
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