Сальдо объявил 8 сентября нерабочим днем в Херсонской области из-за выборов

Пятница, 8 сентября, объявлена нерабочим днем в Херсонской области из-за выборов. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Путин примет участие в выборах онлайн

Таким образом, у жителя области будет возможность «проявить свою гражданскую позицию» и проголосовать на выборах депутатов, отметил политик.

Аналогичное решение накануне приняли власти Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВыборыХерсон

Горячие новости

Все новости

партнеры