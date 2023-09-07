Сальдо объявил 8 сентября нерабочим днем в Херсонской области из-за выборов
7 сентября 202316:14
Пятница, 8 сентября, объявлена нерабочим днем в Херсонской области из-за выборов. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Таким образом, у жителя области будет возможность «проявить свою гражданскую позицию» и проголосовать на выборах депутатов, отметил политик.
Аналогичное решение накануне приняли власти Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru