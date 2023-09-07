Путин примет участие в выборах онлайн

Пресс-секретарь российского лидера назвал напряженным график Путина, и, согласно имеющейся у него информации, президент будет голосовать дистанционно.

Выборы в единый день голосования в большинстве регионов пройдут три дня, начиная с 8 сентября. Основным будет 10 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

