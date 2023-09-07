Путин примет участие в выборах онлайн
7 сентября 202312:30
Президент России Владимир Путин отдаст свой голос за мэра Москвы в онлайн формате. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера назвал напряженным график Путина, и, согласно имеющейся у него информации, президент будет голосовать дистанционно.
Выборы в единый день голосования в большинстве регионов пройдут три дня, начиная с 8 сентября. Основным будет 10 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru