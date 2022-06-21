Роскомнадзор заблокировал сайт британского издания Telegraph
21 июня 202212:36
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт британского издания The Telegraph.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru