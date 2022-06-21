Роскомнадзор заблокировал сайт британского издания Telegraph

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт британского издания The Telegraph.

Роскомнадзор опроверг ввод ограничений в отношении YouTube

По данным сервиса проверки ограничения доступа к сайтам или страницам в Сети, доступ к ресурсу ограничен в связи с нарушением закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», пишет RT.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании YLE.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИнтернетСМИРоскомнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры