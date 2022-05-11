Сайт Rutube снова начал работать
Команда Rutube восстановила функционал платформы после мощной кибератаки, сайт снова начал работать. Об этом сообщается в Telegram-канале видеохостинга.
Как сообщил гендиректор Rutube, первый этап восстановления функционала платформы был успешно завершен, видеохостинг планируется запустить сегодня.
Главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер 11 мая в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Rutubе могут восстановить за одну-две недели, но пока неизвестно, получится ли это сделать полностью, к тому же, возможно, данные пользователей сайта вскрылись из-за его сотрудников.
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