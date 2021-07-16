Сайт Минобороны не работал несколько часов из-за DDoS-атаки
Официальный сайт Министерства обороны снова заработал после DDoS-атаки, сообщило РИА Новости.
Сайт mil.ru не работал примерно с десяти часов утра по московскому времени. Причем страничка не открывалась ни в одном из известных браузеров, попытки ее обновлять также не приносили результата. Как сообщило ТАСС, ссылаясь на источники в оборонном ведомстве, источник атаки находился за пределами России. Сайт Минобороны начал снова открываться и работать в нормальном режиме приблизительно с 12.30 по Москве. Таким образом, сбои продолжались примерно два с половиной часа.
Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил произошедшее две недели назад обрушение сайта «Госуслуг».
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