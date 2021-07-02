DDoS по своим. Обрушение сайта «Госуслуг» объяснили запуском нового сервиса

В пятницу днем пользователи сайта госуслуг при попытке входа видели сообщение о том, что на этот данный момент услуги заказывают «более 500 000 посетителей». Высвечивался таймер, предлагающий подождать, - сначала пять минут, а потом и все 30 минут. При этом на «Госуслугах» доступны QR-коды, без которых в Москве нельзя попасть в рестораны и кафе. К моменту публикации материала доступ на сайте был восстановлен.

«Это не проблема большого количества посетителей сайта. Аналогичные проблемы уже были, и их должны были решить, потому что сайт должен быть готов к масштабированию аудитории. Было бы глупо который раз попадать на одну и ту же ошибку. Более распространенная проблема, которая может «уронить» сайт, это внутренняя проблема. Она абсолютно не связана с трафиком, а касается неработоспособности каких-то элементов. Вполне возможно, что это ошибка в модуле получения QR-кодов и записи на прививки. Возможно, нужно было чисто политически запустить какой-то сервис, и это было сделано без должной проверки», - сказал Щельцин.

Он также указал, сколько времени может занять решение данных проблем.

«Как быстро можно найти проблему? Думаю, в течение пяти минут максимум можно установить источник проблемы, в течение последующих 10 минут можно выключить этот модуль, чтобы он не мог дестабилизировать ситуацию, и в течение дня его заменить», - считает гендиректор АНО «Цифровые платформы».

При этом Щельцин разъяснил механизм, по которому один запрос посетителя превращается в тысячу.