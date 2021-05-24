Сайт «Единой России» подвергся DDoS-атаке

Сатеев отметил, что атаки хакеров никак не отразятся на процедуре отбора кандидатов от партии. Программисты «Единой России» и специалисты «Ростелекома» восстанавливают работу ресурса.

Предварительное голосование началось 24 мая, пишет URA.RU. Его итоги огласят 1 июня. Всего на праймериз зарегистрировалось свыше 5,5 тысяч кандидатов. Окончательный список кандидатов на выборы в Госдуму от «Единой России» утвердят на съезде партии 19 июня.

