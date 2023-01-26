Сахаровскому центру предписали выселиться из музея-квартиры академика

Сахаровскому центру (признан Минюстом иностранным агентом) отвели месяц на переезд из музея-квартиры академика Андрея Сахарова на Земляном Валу. Об этом сообщил председатель правления центра Вячеслав Бахмин «Интерфаксу».

По его словам, остальные помещения центр должен будет покинуть в течение трех месяцев. Сахаровскому центру ранее принадлежало также здание центра и выставочный зал на Земляном Валу.

Инструмент Запада? В Московской Хельсинкской группе рассказали о «нелепых» претензиях Минюста

Ранее в четверг департамент городского имущества Москвы уведомил Сахаровский центр о прекращении договоров аренды на три помещения в соответствии с законом об иноагентах. До этого аренда помещений для правозащитной организации была безвозмездной и бессрочной. Центр получил их в 1993 и 1996 годах.

В 2014 году Сахаровский центр признали НКО-иноагентом. А на этой неделе Генпрокуратура признала Andrei Sakharov Foundation (Фонд Андрея Сахарова, зарегистрирован в США) нежелательной организацией.

Московский городской суд накануне удовлетворил иск министерства юстиции РФ о прекращении деятельности старейшей правозащитной организации России - Московской Хельсинкской группы (МХГ). Правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв в интервью НСН назвал претензии Минюста нелепыми. Он считает происходящее разгромом правозащитного движения и гражданского общества в России.



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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ИноагентыПравозащитники
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