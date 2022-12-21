Инструмент Запада? В Московской Хельсинкской группе рассказали о «нелепых» претензиях Минюста
Сопредседатель МХГ Валерий Борщёв в эфире НСН назвал возможную ликвидацию организации разгромом правозащитного движения. Сенатор Константин Долгов уверен, что к правам человека это не имеет никакого отношения.
Правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв рассказал НСН, в чем Минюст обвиняет организацию. Накануне Минюст подал иск к правозащитной организации Московская Хельсинкская группа, следует из данных в базе Мосгорсуда. Из описания категории дела следует, что оно касается ликвидации местных общественных объединений.
«Претензии нелепые, они обвиняют нас в том, что мы нарушили устав в том смысле, что мы действовали вне Московской области, ездили на суды в Краснодарский край, Ингушетию, писали обращения к губернаторам регионов. Это они посчитали основанием для ликвидации. Это наше дело - защищать преследуемых, никаких проблем никогда не возникало», - объяснил он.
Борщев отметил, что организация без особых трудностей прошла плановую проверку и не получала никаких предупреждений. Он назвал поступивший иск разгромом правозащитного движения и гражданского общества.
«Они просто решили ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу, как они ликвидировали «Мемориал», признанный иностранным агентом. Две крупнейшие правозащитные организации. Это такой разгром правозащитного движения, сообщества, разгром гражданского общества. У нас не было никаких предчувствий, в прошлом году была плановая проверка, мы ее прошли, никаких серьезных претензий не было. Нам сразу дали иск о ликвидации, никаких предупреждений», - поделился собеседник НСН.
Со своей стороны, бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов в разговоре с НСН заявил, что Московская Хельсинкская группа неоднократно нарушала требования и никогда не занималась защитой прав россиян.
«Они многократно нарушали соответствующие требования. Это абсолютно бесполезная организация, которая к защите прав человека, тем более российских граждан, не имела и не имеет никакого отношения, чисто политизированная организация. Это был инструмент в руках Запада, западными представителями финансируется. Говорю это как человек, который несколько лет очень внимательно следил профессионально за этой структурой. Мы ничего не потеряем, приобретем. У нас развиты правозащитные институты в стране, начиная с Совета по правам человека, которые реально занимаются защитой прав наших граждан», - отметил он.
В декабре 2021 года Верховный суд РФ постановил ликвидировать международную организацию «Мемориал»* и одноименный правозащитный центр* (организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России).
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