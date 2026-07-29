Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции в России

Инфляция в России за период с 21 по 27 июля составила 0,04%, что ниже показателя предыдущей недели в 0,17%. В годовом выражении к 27 июля рост потребительских цен достиг 5,94% против 5,84% неделей ранее, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Замедление недельной инфляции произошло благодаря снижению цен на ряд продовольственных товаров. Среди лидеров по снижению цен оказались помидоры (-3,6%), капуста (-2,3%), картофель (-2%), огурцы (-1,2%), куриные яйца (-0,6%), а также сыры, вареные колбасы, сливочное масло и творог (-0,3-0,5%).