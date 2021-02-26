Сахалинская прокуратура выявила серьезные нарушения в инфекционном госпитале
Прокуратура Сахалинской области выявила серьезные нарушения в работе инфекционного госпиталя, который расположен в Корсакове, говорится в сообщении надзорного ведомства.
Как считают следователи, существующие условия там представляют угрозу для жизни пациентов. Среди нарушений - ненадлежащее техническое состояние строительных конструкций и конструктивных элементов здания инфекционного отделения, несоблюдение противопожарных и прочих требований.
Руководству учреждения и министерства здравоохранения региона вынесены представления об их устранении. Следственные органы по данному факту ведут проверку.
Ранее НСН писала, что 5 ноября городском роддоме Курска, переоборудованном под госпиталь для лечения больных с COVID-19, произошло экстренное отключение кислородного оборудования. Из-за поломки газификатора 38 пациентов с тяжёлой формой коронавируса перевезли в другие медучреждения города. Позже 14 из них скончались от двусторонней пневмонии, вызванной COVID-19.
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