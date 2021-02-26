Сахалинская прокуратура выявила серьезные нарушения в инфекционном госпитале

Прокуратура Сахалинской области выявила серьезные нарушения в работе инфекционного госпиталя, который расположен в Корсакове, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как считают следователи, существующие условия там представляют угрозу для жизни пациентов. Среди нарушений - ненадлежащее техническое состояние строительных конструкций и конструктивных элементов здания инфекционного отделения, несоблюдение противопожарных и прочих требований.

В Томской области откроют первый частный госпиталь для пациентов с COVID-19

Руководству учреждения и министерства здравоохранения региона вынесены представления об их устранении. Следственные органы по данному факту ведут проверку.

Ранее НСН писала, что 5 ноября городском роддоме Курска, переоборудованном под госпиталь для лечения больных с COVID-19, произошло экстренное отключение кислородного оборудования. Из-за поломки газификатора 38 пациентов с тяжёлой формой коронавируса перевезли в другие медучреждения города. Позже 14 из них скончались от двусторонней пневмонии, вызванной COVID-19.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Онкология рак больница
ТЕГИ:МедицинаСахалин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры