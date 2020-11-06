Сбой подачи кислорода произошёл в ковидном госпитале Курска
Система подачи кислорода вышла из строя в Курском городском роддоме, переоборудованном под госпиталь для больных коронавирусом.
Как сообщил областной комитет здравоохранения, вечером 5 ноября в госпитале обнаружили неисправность клапанной системы газификатора, отвечающего за автоматическую подачу кислорода. По словам главного врача роддома Натальи Мальцевой, сбой устраняется.
Тридцать восемь пациентов с тяжёлой формой коронавирусной инфекции были экстренно переведены в реанимации других медучреждений города.
Лечение в госпитале продолжают 87 больных. В кислороде нуждаются 15 из них, переносящие среднетяжёлое течение COVID-19. Этим пациентам кислород подаётся из баллонов под контролем медиков. В ближайшее время больных переведут в БСМП Курска.
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