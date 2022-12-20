Сахалин и Чукотка стали самыми пьющими регионами России
Депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что список «самых пьющих» регионов РФ по итогам 2022 года возглавили Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область, сообщает ТАСС.
По его словам, в десятку также попали Бурятия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, республика Коми, Кировская область, республика Алтай и Архангельская область.
Он добавил, что список «самых трезвых» регионов возглавили Чечня, Дагестан и Ингушетия, далее идут Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Калмыкия, Ростовская область, Белгородская область, Волгоградская область.
При составлении рейтинга учитывались данные о числе умерших от отравления алкоголем, состоящих на учёте больных с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, количестве совершённых в алкогольном состоянии преступлений, объём проданной в регионе алкогольной продукции и объём выявленного контрафактного алкоголя.
Ранее Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в летний период, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+5 994 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 109 / сут.
- В Кремле анонсировали доклад Шойгу о ходе СВО
- Следком возбудил дело по факту ЧП на газопроводе в Чувашии
- Сахалин и Чукотка стали самыми пьющими регионами России
- Минюст потребовал ликвидировать «Московскую Хельсинкскую группу»
- В Италии назвали лимит цен на газ политическим сигналом для России
- Шевчук заявил, что не следил за судом по делу о дискредитации армии
- Глава Чувашии рассказал подробности взрыва на газопроводе
- Три человека погибли при взрыве на газопроводе в Чувашии
- Юрист пояснил, могут ли эвакуировать мешающую уборке снега машину
- СМИ сообщили о приезде Зеленского в Бахмут
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru