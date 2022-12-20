Сахалин и Чукотка стали самыми пьющими регионами России

Депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что список «самых пьющих» регионов РФ по итогам 2022 года возглавили Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область, сообщает ТАСС.

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По его словам, в десятку также попали Бурятия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, республика Коми, Кировская область, республика Алтай и Архангельская область.

Он добавил, что список «самых трезвых» регионов возглавили Чечня, Дагестан и Ингушетия, далее идут Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Калмыкия, Ростовская область, Белгородская область, Волгоградская область.

При составлении рейтинга учитывались данные о числе умерших от отравления алкоголем, состоящих на учёте больных с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, количестве совершённых в алкогольном состоянии преступлений, объём проданной в регионе алкогольной продукции и объём выявленного контрафактного алкоголя.

Ранее Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в летний период, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссияАлкогольАлкоголизмДепутатСахалин
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