В Госдуме предложили прекратить продажу алкоголя в выходные
О необходимости запретить продажу алкоголя в магазинах в выходные дни заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с URA.RU.
«Действительный объем потребления алкоголя в России чрезмерно высок, и это сказывается негативно по всем социальным направлениям. Чтобы защитить здоровье наших граждан, необходимо применять максимально успешную международную практику. Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя», — заявил Хамзаев.
По мнению депутата также следует повысить возрастные ограничения по продаже спиртных напитков.
«Увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года — это принципиально важно для нас, для страны с точки зрения обороноспособности и выживания нации», — считает политик.
Уточняется, что Хамзаев не поддерживает полный запрет алкогольной продукции в связи с тем, что это спровоцирует рост продаж суррогатов.
Ранее в Кызыле запретили розничную продажу алкоголя в новогодние выходные.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru