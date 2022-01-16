В Госдуме предложили прекратить продажу алкоголя в выходные

«Действительный объем потребления алкоголя в России чрезмерно высок, и это сказывается негативно по всем социальным направлениям. Чтобы защитить здоровье наших граждан, необходимо применять максимально успешную международную практику. Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя», — заявил Хамзаев.

По мнению депутата также следует повысить возрастные ограничения по продаже спиртных напитков.

«Увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года — это принципиально важно для нас, для страны с точки зрения обороноспособности и выживания нации», — считает политик.

Уточняется, что Хамзаев не поддерживает полный запрет алкогольной продукции в связи с тем, что это спровоцирует рост продаж суррогатов.

Ранее в Кызыле запретили розничную продажу алкоголя в новогодние выходные.

