Сафронов рассказал о своей встрече с «вербовщиком» из Чехии

Фигурант дела о госизмене, бывший журналист «Коммерсанта» и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов рассказал о работе с предполагаемым «вербовщиком» из Чехии Мартином Ларишем. Об этом пишет Lenta.ru.

По словам обвиняемого, с Ларишем его связывали приятельские отношения. Он утверждает, что познакомился с ним в 2010 году, когда тот преподавал в МГУ и работал корреспондентом чешской газеты Lidove Novine в Москве. В 2012 Лариш вернулся в Чехию, а через четыре года снова встретился с Сафроновым за границей.

Сафронов рассказал, что с тех пор он стал видеться с Ларишем более регулярно: иногда они вместе с другими людьми путешествовали по Европе, экс-журналист пригласил его праздновать день рождения в Германии, а сам Лариш звал его на свою свадьбу.

Лариш в 2017 году запустил собственный проект - Информационное агентство анализа и профилактики безопасности. Сафронов добавил, что писал для этого проекта один-два материала на «актуальные темы» и помогал Ларину в раскрутке бизнес-идеи.