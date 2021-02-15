Сафронов рассказал о своей встрече с «вербовщиком» из Чехии
Фигурант дела о госизмене, бывший журналист «Коммерсанта» и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов рассказал о работе с предполагаемым «вербовщиком» из Чехии Мартином Ларишем. Об этом пишет Lenta.ru.
По словам обвиняемого, с Ларишем его связывали приятельские отношения. Он утверждает, что познакомился с ним в 2010 году, когда тот преподавал в МГУ и работал корреспондентом чешской газеты Lidove Novine в Москве. В 2012 Лариш вернулся в Чехию, а через четыре года снова встретился с Сафроновым за границей.
Сафронов рассказал, что с тех пор он стал видеться с Ларишем более регулярно: иногда они вместе с другими людьми путешествовали по Европе, экс-журналист пригласил его праздновать день рождения в Германии, а сам Лариш звал его на свою свадьбу.
Лариш в 2017 году запустил собственный проект - Информационное агентство анализа и профилактики безопасности. Сафронов добавил, что писал для этого проекта один-два материала на «актуальные темы» и помогал Ларину в раскрутке бизнес-идеи.
По версии следствия, в 2017 году Сафронов передал представителям разведки Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности ВС на Ближнем Востоке. Сторона защиты экс-журналиста утверждает, что до сих пор не получила материалы дела для ознакомления. Арест Сафронова продлен до апреля 2021 года.
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