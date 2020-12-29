Рогозин прокомментировал дело своего советника Сафронова
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда" выразил надежду, что его советник Иван Сафронов, задержанный по подозрению в госизмене, будет освобожден. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогозин предположил, что следствие сделает "необходимые выводы", и Иван Сафронов выйдет на свободу. По словам главы Роскосмоса, он следит за ходом дела Сафронова, за работой следствия и адвокатов. Рогозин также рассказал о том, что следил за вопросами журналистов, которые задавали президенту России Владимиру Путину по поводу данного дела.
На своей ежегодной пресс-конференции Путин подтвердил, что Сафронова обвиняют в госизмене, которая связана в том числе с его работой в Роскосмосе. Иван Сафронов проработал в госкорпорации несколько месяцев, до этого он был корреспондентом в изданиях "Ведомости" и "Коммерсант".
Бывший журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан 7 июля, он до сих пор находится в СИЗО Лефортово. ФСБ обвиняет Сафронова в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Сафронов не признает свою вину.
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