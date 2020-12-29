Рогозин прокомментировал дело своего советника Сафронова

Рогозин предположил, что следствие сделает "необходимые выводы", и Иван Сафронов выйдет на свободу. По словам главы Роскосмоса, он следит за ходом дела Сафронова, за работой следствия и адвокатов. Рогозин также рассказал о том, что следил за вопросами журналистов, которые задавали президенту России Владимиру Путину по поводу данного дела.

На своей ежегодной пресс-конференции Путин подтвердил, что Сафронова обвиняют в госизмене, которая связана в том числе с его работой в Роскосмосе. Иван Сафронов проработал в госкорпорации несколько месяцев, до этого он был корреспондентом в изданиях "Ведомости" и "Коммерсант".

Бывший журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан 7 июля, он до сих пор находится в СИЗО Лефортово. ФСБ обвиняет Сафронова в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Сафронов не признает свою вину.