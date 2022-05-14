Садовод дал совет, как предотвратить появление сорняков
Садовод из питомника растений Platt Hill рассказал о способах, которые помогут исключить появление сорняков, сообщает The Sun.
Эксперт предложил засадить свободные участки газонной травой.
«Если у вас есть голые участки, вы, по сути дела, приглашаете сорняков к себе на огород», — пишет Газета.ru.
Специалист рекомендует засеивать газон мятликом луговым, красной овсяницей, райграсом, побегоносной полевицей и микроклевером.
Также применение довсходовых гербицидов — специальных химических средств, предназначенных для уничтожения сорняков – поможет предотвратить их появление.
«Воспользуйтесь ими весной, до того, как сорняки прорастут. Химикаты создадут защитный слой, препятствующий прорастанию сорняков», — рекомендовали в питомнике растений.
Ранее агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Нагайцев рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в московском регионе на майские праздники можно высаживать зелень и редис, а с помидорами и огурцами следует подождать до конца месяца.
«Ошибкой будет являться ранняя высадка теплолюбивых культур, которые боятся заморозков. Это рассада томатов, перцев, огурцы нельзя сеять в непрогретую землю, потому что семена просто сгниют. С такими культурами спешить не надо. Их можно высаживать, когда минует угроза заморозков и прогреется почва, это не раньше конца мая», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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