Садовод дал совет, как предотвратить появление сорняков

Эксперт предложил засадить свободные участки газонной травой.

«Если у вас есть голые участки, вы, по сути дела, приглашаете сорняков к себе на огород», — пишет Газета.ru.

Специалист рекомендует засеивать газон мятликом луговым, красной овсяницей, райграсом, побегоносной полевицей и микроклевером.

Также применение довсходовых гербицидов — специальных химических средств, предназначенных для уничтожения сорняков – поможет предотвратить их появление.

«Воспользуйтесь ими весной, до того, как сорняки прорастут. Химикаты создадут защитный слой, препятствующий прорастанию сорняков», — рекомендовали в питомнике растений.

Ранее агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Нагайцев рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в московском регионе на майские праздники можно высаживать зелень и редис, а с помидорами и огурцами следует подождать до конца месяца.

«Ошибкой будет являться ранняя высадка теплолюбивых культур, которые боятся заморозков. Это рассада томатов, перцев, огурцы нельзя сеять в непрогретую землю, потому что семена просто сгниют. С такими культурами спешить не надо. Их можно высаживать, когда минует угроза заморозков и прогреется почва, это не раньше конца мая», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

