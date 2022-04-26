«С редиской, но без помидоров»: Дачникам рассказали, что можно сажать в майские праздники
Главной ошибкой будет ранняя высадка теплолюбивых культур на фоне весенних заморозков, сказал в эфире НСН Андрей Нагайцев.
В московском регионе на майские праздники можно высаживать зелень и редис, а с помидорами и огурцами следует подождать до конца месяца, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Нагайцев.
Согласно производственному календарю на 2022 год, выходными должны быть дни с 1 по 3 и с 7 по 10 мая. При этом в Госдуме отмечали, что властям регионов предложат самостоятельно решить вопрос о продлении майских праздников до десяти дней.
«Самое простое, что можно высаживать, это практически все зеленные культуры – салаты, редиски, укроп, петрушка, это без проблем будет расти. Эти культуры заморозков не боятся», - сказал Нагайцев.
При этом он призвал не торопиться с высадкой в огородах теплолюбивых овощей.
«Ошибкой будет являться ранняя высадка теплолюбивых культур, которые боятся заморозков. Это рассада томатов, перцев, огурцы нельзя сеять в непрогретую землю, потому что семена просто сгниют. С такими культурами спешить не надо. Их можно высаживать, когда минует угроза заморозков и прогреется почва, это не раньше конца мая», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
К так называемым «зеленным культурам» относятся овощные растения, которые можно есть в «зеленом виде». Это, в частности, лук, салат, шпинат, укроп, щавель и петрушка.
По данным синоптиков, до конца апреля и в течение первой половины майских праздников погода в Москве будет немного холоднее нормы и составит днем от 8 до 13 градусов тепла. При этом оставшиеся апрельские ночи будут холодными, возможны даже отрицательные температуры.
Как отмечал на пресс-конференции в НСН директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев, дачникам в этом году не запрещают жарить на участках шашлыки, однако за неумышленный пожар им может грозить штраф до 5 тысяч рублей.
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