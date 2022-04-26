«С редиской, но без помидоров»: Дачникам рассказали, что можно сажать в майские праздники

«Самое простое, что можно высаживать, это практически все зеленные культуры – салаты, редиски, укроп, петрушка, это без проблем будет расти. Эти культуры заморозков не боятся», - сказал Нагайцев.

При этом он призвал не торопиться с высадкой в огородах теплолюбивых овощей.

«Ошибкой будет являться ранняя высадка теплолюбивых культур, которые боятся заморозков. Это рассада томатов, перцев, огурцы нельзя сеять в непрогретую землю, потому что семена просто сгниют. С такими культурами спешить не надо. Их можно высаживать, когда минует угроза заморозков и прогреется почва, это не раньше конца мая», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

К так называемым «зеленным культурам» относятся овощные растения, которые можно есть в «зеленом виде». Это, в частности, лук, салат, шпинат, укроп, щавель и петрушка.

По данным синоптиков, до конца апреля и в течение первой половины майских праздников погода в Москве будет немного холоднее нормы и составит днем от 8 до 13 градусов тепла. При этом оставшиеся апрельские ночи будут холодными, возможны даже отрицательные температуры.

Как отмечал на пресс-конференции в НСН директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев, дачникам в этом году не запрещают жарить на участках шашлыки, однако за неумышленный пожар им может грозить штраф до 5 тысяч рублей.

