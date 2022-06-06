Минобрнауки: Все образовательные организации РФ исключены из Болонского процесса

Он напомнил, что в апреле Болонская группа объявила решение прекратить представительство России.

По его словам, это связно с обращением ректоров и руководителей российских образовательных организаций, которые поддержали действия президента РФ Владимира Путина и спецоперацию на Украине.

«Фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — добавил замминистра.

Ранее лава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что вместо Болонской системы образования России создаст собственную, сообщает RT.

