Минобрнауки: Все образовательные организации РФ исключены из Болонского процесса

Заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские образовательные организации исключены Болонского процесса, сообщает ТАСС.

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Он напомнил, что в апреле Болонская группа объявила решение прекратить представительство России.

По его словам, это связно с обращением ректоров и руководителей российских образовательных организаций, которые поддержали действия президента РФ Владимира Путина и спецоперацию на Украине.

«Фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — добавил замминистра.

Ранее лава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что вместо Болонской системы образования России создаст собственную, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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