В России сохранят ЕГЭ после отказа от Болонской системы

По его словам, он не входит в Болонскую систему, поэтому сохранится и при новой системе высшего образования.

«ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, поддерживает единое образовательное пространство РФ в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — подчеркнул он.

Ранее Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что переход от Болонской к отечественной системе высшего образования займёт произойдёт в течение ближайших нескольких лет, сообщает RT.

