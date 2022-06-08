В России сохранят ЕГЭ после отказа от Болонской системы
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) построен на российских образовательных стандартах, сообщает пресс-служба ведомства.
По его словам, он не входит в Болонскую систему, поэтому сохранится и при новой системе высшего образования.
«ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, поддерживает единое образовательное пространство РФ в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — подчеркнул он.
Ранее Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что переход от Болонской к отечественной системе высшего образования займёт произойдёт в течение ближайших нескольких лет, сообщает RT.
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