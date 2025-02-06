В Хабаровском крае возбудили дело после нападения бездомных собак на мужчину
6 февраля 202513:49
Уголовное дело возбудили по факту нападения бездомных собак на мужчину в Хабаровском крае, отмечает RT.
Дело возбуждено по статье «Халатность».
Местные жители поселка Монгохто жалуются на стаи бродячих собак, которые уже давно пугают людей.
Ранее стая собак напала на школьницу в Хабаровском крае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автомобиль Вучича потерял колесо на ходу
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru