В Хабаровском крае возбудили дело после нападения бездомных собак на мужчину

Уголовное дело возбудили по факту нападения бездомных собак на мужчину в Хабаровском крае, отмечает RT.

Собака напала на учителя в читинской школе

Дело возбуждено по статье «Халатность».

Местные жители поселка Монгохто жалуются на стаи бродячих собак, которые уже давно пугают людей.

Ранее стая собак напала на школьницу в Хабаровском крае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Хабаровский КрайСобакиУголовное Дело

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