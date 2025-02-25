Володин поручил подготовить законопроект о защите детей от нападения собак

Комитету Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, совместно с другими профильными комитетами, следует подготовить предложения, позволяющие защитить детей от нападения бездомных собак. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, соответствующее поручение дал спикер Вячеслав Володин.

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По его словам, необходимо как можно скорее внести на рассмотрение законопроект, «чтобы регионы получили возможность принимать решение».

«Давайте наведём порядок... Ребёнок - высшая ценность... Жизнь ребёнка дороже... Мы должны понимать ответственность», - заявил председатель Госдумы.

Ранее в Якутии умерла 12-летняя девочка, пострадавшая от нападения стаи собак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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