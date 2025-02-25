Володин поручил подготовить законопроект о защите детей от нападения собак
Комитету Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, совместно с другими профильными комитетами, следует подготовить предложения, позволяющие защитить детей от нападения бездомных собак. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, соответствующее поручение дал спикер Вячеслав Володин.
По его словам, необходимо как можно скорее внести на рассмотрение законопроект, «чтобы регионы получили возможность принимать решение».
«Давайте наведём порядок... Ребёнок - высшая ценность... Жизнь ребёнка дороже... Мы должны понимать ответственность», - заявил председатель Госдумы.
Ранее в Якутии умерла 12-летняя девочка, пострадавшая от нападения стаи собак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru