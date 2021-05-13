СМИ: S7 и региональные аэропорты возмутились монополизацией при международных рейсах
Авиакомпания S7 и холдинг «Новапорт», в который входит 22 аэропорта, пожаловались в Минтранс на неравномерность распределения международных пассажирских рейсов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копии обращений.
В S7 обращались к руководителю Росавиации Александру Нерадько и министру транспорта Виталию Савельеву, который до ноября 2020 года являлся директором «Аэрофлота». В компании заявили, что не имеют возможности осуществлять ни один регулярный международный рейс из Москвы, а большинство разрешений получает «Аэрофлот».
Отмечается, что летать в столицы Германии и Узбекистана, с которыми Россия недавно возобновила авиасообщение, из Москвы может только «Аэрофлот». «Все вручную как-то рулится, непонятно. Правила в том, что правил нет», — заявил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.
Доля «Аэрофлота» в перевозке пассажиров за рубеж на регулярной основе выросла по сравнению с 2019 годом с 51% до 68%. Представитель компании отметил, что распределением разрешений на полеты занимается регулятор.
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