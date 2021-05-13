СМИ: S7 и региональные аэропорты возмутились монополизацией при международных рейсах

Авиакомпания S7 и холдинг «Новапорт», в который входит 22 аэропорта, пожаловались в Минтранс на неравномерность распределения международных пассажирских рейсов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копии обращений.

В S7 обращались к руководителю Росавиации Александру Нерадько и министру транспорта Виталию Савельеву, который до ноября 2020 года являлся директором «Аэрофлота». В компании заявили, что не имеют возможности осуществлять ни один регулярный международный рейс из Москвы, а большинство разрешений получает «Аэрофлот».