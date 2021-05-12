Голикова допустила скорое возобновление авиасообщения с новыми странами
Ряд стран, в том числе европейских, предложили России открыть границы для гражданского авиасообщения, власти РФ могут принять ряд соответствующих решений в ближайшее время. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
«Мы внимательно следим за ситуацией по всему миру, у нас есть свои критерии, от которых мы не отказываемся, по открытию стран», — цитирует Голикову ТАСС.
Вице-премьер подчеркнула, что российская сторона внимательно отслеживает ситуацию с распространением коронавируса в зарубежных странах, сообщает ОТР. По словам Голиковой, границы РФ будут открываться по мере развития эпидемиологической ситуации в других государствах.
Зампред правительства добавила, что у России уже «есть несколько предложений» по открытию авиасообщения со странами Европы, в которых улучшается ситуация с COVID-19.
Между тем, в мире снижается число новых случаев заражений и смертей от коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последнюю неделю количество заразившихся и скончавшихся от COVID-19 уменьшилось на 4%, пишет «Свободная пресса».
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