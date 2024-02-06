«С закосом под “японцев”»: Чего ждать от второго дополнения Atomic Heart
Второе дополнение шутера Atomic Heart «Узник Лимбо» будет отличаться восточной эстетикой, сказал НСН Александр Кузьменко.
Создатели нового дополнения шутера Atomic Heart попытаются оформить его в восточной эстетике, интересно посмотреть, найдет ли игра отклик у новой аудитории. Об этом НСН заявил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
Ранее издание «Известия» сообщило о том, что в начале февраля поклонники ролевого шутера Atomic Heart ожидают второе дополнение под названием «Узник Лимбо» (Trapped in Limbo). Оно развивает одну из возможных концовок игры и возвращает пользователей в сюрреалистичный мир Лимбо, чтобы добыть больше уникальных предметов и скинов. Кузьменко пояснил, чем Atomic Heart завоевала сердца геймеров и чем интересно дополнение «Узник Лимбо».
«Atomic Heart — уникальная игра, которая спустя год после выхода продолжает на весь мир популяризировать «советскую эстетику» — сложное сочетание визуального дизайна и идеологической основы. В новом дополнении “Узник Лимбо” авторы встают на достаточно тонкий лед — эстетики восточной, не откровенно “японской”, но с явным под нее закосом. Будет очень интересно посмотреть, что получится у них в итоге и достучится ли Atomic Heart до новой аудитории, причем необязательно азиатской. Просто посмотрите, какой музыкой и каким видео интересуются ваши дети, которым 10-12 лет», — сказал эксперт.
Ранее Кузьменко заявил, что компьютерную игру «Смута» делают профессионалы с большим опытом работы, но проект не станет культовым.
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