«С закосом под “японцев”»: Чего ждать от второго дополнения Atomic Heart

Создатели нового дополнения шутера Atomic Heart попытаются оформить его в восточной эстетике, интересно посмотреть, найдет ли игра отклик у новой аудитории. Об этом НСН заявил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

Ранее издание «Известия» сообщило о том, что в начале февраля поклонники ролевого шутера Atomic Heart ожидают второе дополнение под названием «Узник Лимбо» (Trapped in Limbo). Оно развивает одну из возможных концовок игры и возвращает пользователей в сюрреалистичный мир Лимбо, чтобы добыть больше уникальных предметов и скинов. Кузьменко пояснил, чем Atomic Heart завоевала сердца геймеров и чем интересно дополнение «Узник Лимбо».