Началась работа над следующей частью Cyberpunk 2077

Нарративный директор CD Projekt RED Игорь Саржинский в своих соцсетях заявил, что бостонский офис студии официально начал разработку сиквела Cyberpunk.

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По словам директора квестов Cyberpunk 2077 Павла Саско, ключевая часть разработчиков первой части начала обсуждать идеи для продолжения.

Ранее разработчик игры Cyberpunk 2077 компания CD Projekt RED на собрании для инвесторов объявила о работе над фильмом по вселенной Cyberpunk 2077, напоминает «Радиоточка НСН». Отмечается, что игровая компания займется съемкой фильма или сериала совместно со студией Anonymous Content, которая известна по сериалам «Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Мистер Робот». Кроме того, разработчики сообщили, что экранизация игры будет лишь одним из множества проектов, которые планируют реализовать создатели вселенной.

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ФОТО: vk.com/cyberpunkgame
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