«Не тот уровень!»: Геймер не поверил в успех «Смуты» в России

«Это слишком комплексный и сложный проект, чтобы его выпускать в том варианте, в котором он сейчас есть. Перенос релиза – это очевидная история. В самом названии игры «Смута» уже заранее заложено что-то смутное, потому что, честно говоря, это несколько серенькая схема. Игра «Смута» делается людьми, которые уже не один год работают в игровой индустрии России, которые явно за своими плечами имеют интересные проекты. Но это не игра того уровня, который они пытаются представить. За рубежом эти игры называются «играми первого уровня», которой «Смута» не является», - объяснил он.

Также Кузьменко напомнил, что нашумевшая игра Atomic Heart, по которой даже была написана книга, не признана российской.

«Atomic Heart – это не игра, которая была создана в России, к сожалению. Потому что менеджмент компании заявляет, что они международная корпорация, которая находится на Кипре», - добавил собеседник НСН.

Игра «Смута» будет представлять собой историческую Action RPG, посвященную событиям Смутного времени. Главный герой, боярин Юрий Милославский, принимает личное участие и в сборе Нижегородского ополчения, и в Битве за Москву, и в других, не менее важных, исторических событиях Смутного времени. В результате он способствует объединению Московской Руси.

Компьютерные игры и внутриигровые товары в 2023 году обошлись российским геймерам в 161 млрд рублей. Об этом со ссылкой на исследование онлайн-школы XYZ пишет «Чемпионат». Уточняется, что на официальные каналы дистрибуции пришлось порядка 106 млрд рублей, остальные деньги достались сервисам-посредникам по продаже видеоигр, передает «Радиоточка НСН».

