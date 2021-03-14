Неверов поспорил с Зюгановым насчет налога на «подозрительно богатых»

«У нас сегодня принят налог на богатых. Вы знаете, что свыше 5 миллионов ставка подоходного налога выше», — цитирует РИА Новости Неверова.

Ранее Зюганов в ответ на инициативу Минтруда ограничить «подозрительно бедным семьям» выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет предложил ввести налог на «подозрительно богатых» и ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции.

