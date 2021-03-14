Неверов поспорил с Зюгановым насчет налога на «подозрительно богатых»

Глава фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Сергей Неверов напомнил коллеге из КПРФ Геннадию Зюганову, предложившему ввести новый налог на «подозрительно богатых», что подобные отчисления в России уже действуют.

Отнять и поделить. Сколько должны платить российские богачи?

«У нас сегодня принят налог на богатых. Вы знаете, что свыше 5 миллионов ставка подоходного налога выше», — цитирует РИА Новости Неверова.

Ранее Зюганов в ответ на инициативу Минтруда ограничить «подозрительно бедным семьям» выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет предложил ввести налог на «подозрительно богатых» и ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияНалогиГеннадий ЗюгановСергей Неверов
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